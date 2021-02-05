New Government Report Finds Dangerous Toxins Lurking Inside Baby Foods of Major Manufacturers
WASHINGTON, DC (WAGM) -A DISTURBING NEW GOVERNMENT REPORT OUT THIS MORNING SAYS BABY FOOD FROM SOME OF THE COUNTRY’S LARGEST MANUFACTURERS IS “TAINTED” WITH TOXIC HEAVY METALS. THE REPORT FROM A U-S HOUSE SUBCOMMITTEE LOOKS AT SEVERAL COMPANIES’ OWN INTERNAL DOCUMENTS. IT SAYS THOSE BABY FOODS HAVE “SIGNIFICANT LEVELS” OF SUBSTANCES, INCLUDING LEAD, ARSENIC, CADMIUM, AND MERCURY. THE METALS CAN BE ESPECIALLY DANGEROUS TO BABIES AND TODDLERS’ BRAIN DEVELOPMENT. CONSUMER INVESTIGATIVE REPORTER ANNA WERNER IS FOLLOWING THIS.
CARRIE KERNER OF WESTPORT, CONNECTICUT, HAD HER FIRST CHILD CHLOE A YEAR AGO – AND EVER SINCE, SHE’S BEEN PAYING CLOSE ATTENTION TO WHAT’S IN CHLOE’S BABY FOOD.
(SOT - CARRIE KERNER)
I just looked for ingredients, if there was any added preservatives, or sweeteners or added sugars, I wouldn’t buy it, so I basically just wanted to get organic.
BUT ONE THING SHE AND HER HUSBAND BRYAN, WHO IS A DOCTOR, NEVER WORRIED ABOUT WAS WHETHER THE BABY FOOD CONTAINED TOXIC METALS.
(SOT - CARRIE KERNER)
That’s the least thing a mother wants to think about. You’re already worrying about her choking, and about what goes into these foods. That’s very concerning as a new mom.
YET A NEW CONGRESSIONAL SUBCOMMITTEE INVESTIGATION FINDS MAJOR CONCERNS OVER THE PRESENCE OF METALS IN BABY FOOD. THE REPORT SAYS “BABY FOODS ARE TAINTED WITH DANGEROUS LEVELS” OF “TOXIC HEAVY METALS, INCLUDING ARSENIC, LEAD, CADMIUM, AND MERCURY.”
RESEARCHERS SAY THAT DEVELOPING BRAINS OF BABIES AND YOUNG CHILDREN ARE “UNIQUELY VULNERABLE” TO TOXIC CHEMICALS….WHICH CAN CAUSE “PERMANENT BRAIN INJURY”… WITH RISKS FOR LOWERING I-Q…PROBLEMS IN SCHOOL…EVEN CRIMINAL BEHAVIOR LATER IN LIFE.
AND THAT’S WHY CONGRESSMAN RAJA KRISHNAMOORTHI TOLD US THAT GETTING HEAVY METALS OUT OF FOOD SOLD FOR INFANTS IS CRITICAL.
(SOT - REP. RAJA KRISHNAMOORTHI)
I don’t know a mom or dad that wants neurotoxins in their babies’ foods.
INVESTIGATORS ASKED 7 U-S BABY FOOD MANUFACTURERS TO PROVIDE INTERNAL DOCUMENTS AND TEST RESULTS. OF THE 4 THAT DID, ALL SHOWED THE PRESENCE OF LEAD, ARSENIC AND CADMIUM IN THEIR OWN TEST RESULTS…AT LEVELS THE REPORT SAYS “ECLIPSE” MAXIMUM LEVELS SET FOR OTHER PRODUCTS.
FOR EXAMPLE, THE REPORT SAYS COMPARED TO THE LEVELS ALLOWED BY THE FDA IN BOTTLED WATER, THE RESULTS WERE “UP TO 91 TIMES THE ARSENIC LEVEL”, “UP TO 69 TIMES THE CADMIUM LEVEL” AND “UP TO 177 TIMES THE LEAD LEVEL.”
WE ASKED ALL SEVEN COMPANIES FOR COMMENT… THOSE WHO RESPONDED SAID THEY ARE COMMITTED TO SAFETY.
ALL TOLD US THEY EITHER COMPLY WITH GOVERNMENT STANDARDS, HAVE DEVELOPED THEIR OWN INTERNAL QUALITY AND TESTING STANDARDS, OR BOTH.
AND SEVERAL SAID THEY ARE PART OF THE BABY FOOD COUNCIL, A GROUP FORMED WITH A GOAL OF VOLUNTARILY REDUCING HEAVY METALS IN BABY FOODS.
BUT THE PROBLEM IS NOT NEW. CONSUMER REPORTS DID ITS OWN ‘SPOT CHECK’ TESTING OF 50 NATIONALLY-DISTRIBUTED BABY FOODS IN 2018, FINDING “EVERY PRODUCT HAD MEASURABLE LEVELS OF AT LEAST ONE” OF THREE HEAVY METALS…”ABOUT TWO-THIRDS (68 PERCENT) HAD WORRISOME LEVELS OF AT LEAST ONE HEAVY METAL.”
CONSUMER REPORTS’ JAMES DICKERSON SAYS PARENTS SHOULD NOT PANIC, BUT TAKE STEPS...
(SOT - JAMES DICKERSON)
That’s the real big issue. You want to minimize the risk, you can’t eliminate it entirely, but you can minimize it. And there are steps that we can take.
HE TELLS PARENTS TO LIMIT RICE AND SWEET POTATO PRODUCTS, WHICH TEND TO ABSORB MORE POLLUTANTS BECAUSE OF THE WAY THEY’RE GROWN….
AVOID SNACKS LIKE CRACKERS AND PUFFS, WHICH IN CONSUMER REPORTS’ INVESTIGATION HAD HIGHER LEVELS OF HEAVY METALS… AND TO VARY THEIR CHILD’S DIET…
AND CONGRESSMAN KRISHNAMOORTHI BELIEVES THAT VOLUNTARY INDUSTRY EFFORTS AREN’T ENOUGH. HE PLANS LEGISLATION TO INCREASE FDA OVERSIGHT.
(SOT - REP. RAJA KRISHNAMOORTHI)
KRISHNAMOORTHI: So now we need the FDA to step into the breach and do what I think the American people believe it is, is its job to do, which is to make sure that the food that their babies consume is safe.
WERNER OUTCUE:
WE ASKED THE F-D-A FOR ITS RESPONSE. THE AGENCY TOLD US IT IS WORKING TO GET TOXIC ELEMENTS OUT OF FOODS, BUT ACKNOWLEDGES THERE IS STILL WORK TO BE DONE. BY ONE GROUP’S ESTIMATE, NEARLY NINE OUT OF TEN BABY FOODS THEY TESTED HAD NO FEDERAL SAFETY LIMIT FOR HEAVY METALS.
ANNA WERNER, CBS NEWS,
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