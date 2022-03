Aroostook League All Stars announced

PRESQUE ISLE, Maine (WAGM) -The Aroostook League has announced the names of student athletes who were voted to the All Aroostook team in winter sports.

Aroostook League

2021 - 2022 Winter All - Aroostook

Boys Class B/C Basketball

Caribou: Reece Cavagnaro, Liam Dee, Ari Plante, Braeden Sargent, Avery Thibodeau; Central Aroostook: Lucas Haines; Fort Fairfield: Chase Coiley; Fort Kent: Ethan Daigle, Austin Delisle; Hodgdon: Drew Duttweiler, Walker Oliver; Houlton: Isaiah Gentle, Jadon Gentle, Cody Johnston, Collin Moody, Caleb Solomon; Madawaska: Ian Beaulieu, Carsen Cyr; Presque Isle: Malachi Cummings, Jack Hallett, Jackson Maynard, Xavier McAtee, Noah Yarema

Girls Class B/C Basketball

Caribou: Ashlyn Bouchard, Madelynn Deprey, Abby Leahy, Selena Savage; Central Aroostook: Kira Fitzherbert, Abby Haines; Fort Fairfield: Camryn Ala, Kassidy Gorneault; Fort Kent: Larissa Daigle, Lily Oliver; Hodgdon: Anna Oliver, Sadie Thompson; Houlton: Mia Henderson, Olivia Henderson, Drew Warman; Madawaska: Chantal Ackley; Presque Isle: Anna Jandreau, Sadie LaPointe, Faith Sjoberg

Boys Class D Basketball

Easton: Evan Carter, Owen Sweeney; Katahdin: Justin Hurlbert, Grady Ritchie; Southern Aroostook: Dylan Burpee, Hunter Burpee, Chris Caswell, Camden Porter; Van Buren: Henry Hebert; Washburn: Beckam Vaughn; Wisdom: Dominick Gendreau, Carter Pelletier

Girls Class D Basketball

Ashland: Kayla MacLean; East Grand: Phoebe Foss; Easton: Kaylee Boyce; Katahdin: Hunter Hartsgrove, Makayla Hartsgrove; Southern Aroostook: Madison Russell, Cami Shields, Madison Shields; Van Buren: Kylie Laplante; Washburn: Madelyn Johnston; Wisdom: Abbie Lerman, Olivia Ouellette, Lilly Roy

Nordic Events - Boys

Ashland: Dane Driscoll, Clark Condon, Inyas Janoch; Caribou: Michael Cyr, George Ferland, Alden Wilcox; Fort Kent: Max Bois, Mitchell Harvey, Quinn Michaud, Rafael Sanclemente; Madawaska: Robbie Poiesz; Southern Aroostook:

Luke Streinz

Nordic Events - Girls

Caribou: Kayley Bell, Lauren Lister, Mikaela Spooner; Fort Kent: Mira Kelly, Emma Landry, Nancy Martin, Annabelle Reardon, Rowan Tanguay; Madawaska: Emma Gendreau; Presque Isle: Cassidy Carlisle, Lacey Jandreau, Breanna Wasson

Alpine Events – Boys

Caribou: Jude Shea, Edison Sleeper, Eliott Sleeper; Central Aroostook: Brighton Kingsbury; Fort Kent: Max Bois, Devin Gagnon, Walker Marquis, Griffin Sibley, Andre Sirois, Max Voisine; Madawaska: Pierre Hickey; Wisdom: Sam Roy

Alpine Events – Girls

Caribou: Araya Caverhill, Kerrigan Guerrstte, Ella Voisine; Fort Kent: Morgan Cyr, Kendyl Martin, Darci Pelletier, Elly Sirois, Mallory Sirois, Shelby Theriault; Presque Isle: Camden York

Skimeister

Boy: Fort Kent: Fletcher Marquis Girl: Fort Kent: Emma Bois

Copyright 2022 WAGM. All rights reserved.