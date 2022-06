Aroostook League announces spring All Aroostook Selections

PRESQUE ISLE, Maine (WAGM) - The Aroostook League honors student-athletes with All Aroostook awards in spring sports.

Aroostook League

2022 Spring All-Aroostook

Class B/C Baseball

Caribou: Bryce Dillon, Grif McNeal, Matt Pelletier, Jaden Picard; Fort Kent: Austin Delisle, Ethan Raymond, Will Roy; Houlton/GHCA: Silas Graham, Garret Harvey, Cody Johnston, Collin Moody, Brock Thompson; Presque Isle: Evan Chapman, Jackson Maynard, Ethan Shaw

Class D Baseball

Central Aroostook: Jonathan McDonald; Fort Fairfield: Joel Cormier; Hodgdon: Drew Duttweiler, Oisin Gardiner, Troy Hipsley, Lucas Matheson; Katahdin: Justin Hurlbert, Jeffrey Martin, Joshua Martin; Madawaska: Ian Beaulieu, Carsen Cyr; Southern Aroostook: Chris Caswell, AJ Lewis, Camden Porter; Van Buren: Noah Martin, Quinn Smith; Washburn/Easton: Blake King; Wisdom: Carter Pelletier, Michael Roach, Sam Roy

Class B/C Softball

Caribou: Hannah Beauchamp, Saffayla Durepo, Gabrielle Sutherland, Jillian Zeigler; Fort Kent: Larissa Daigle, Darci Pelletier; Houlton: Bre Barton, Olivia Henderson, Maddie Marino, Emma Swallow, Drew Warman; Presque Isle: Myah Bragdon, Jocelyn Gagnon, Kiley Howlett, Abby Johnston, Courtney Kane

Class D Softball

Ashland: Kayla MacLean, Sidney St. Peter; Central Aroostook: Anna Kilcollins,; East Grand: Emma Davis, Madison Napoli; Fort Fairfield: Kassidy Gorneault; Hodgdon: Marissa Dow, Delany Little, Aleyah Matheson, Sadie Thompson; Katahdin: Maizy Cullen, Makayla Hartsgrove, Jayden Stevens; Southern Aroostook: Jennah Brooks, Madison Russell; Wisdom/Madawaska: Olivia Ouellette, Autumn Roy, Lilly Roy

Track Events – Boys

Caribou: Michael Cyr, James Cherrier, George Ferland, Ephram Willey; Houlton/GHCA: Daniel Ross; Presque Isle: Brayden Castonguay, Josh Keiser, Jaron Leach, Benjamin Willey

Field Events – Boys

MSSM: Sam Cullins, Raymond Dulac; Presque Isle: Quinn Demerchant, Xavier McAtee

Track and Field Events – Boys

Caribou: Edward Cooley, Evan Durepo, Mason St. Peter; Fort Fairfield: Micah Daigle; Houlton/GHCA: Samuel Duff: Presque Isle: Malachi Cummings, Jack Lamoreau, Jonah Roy, Benjamin Turner; Emery Plourde 2022 Track Champion Award: Evan Durepo, Caribou

Track Events – Girls

Caribou: Brianna Levesque; Fort Fairfield: Skyler Oakes; Fort Kent: Emma Landry; Houlton/GHCA: Elena Ardell, Isabella Ardell, Abigail Duff, Teanne Ewings, Natalie Johnson, Leanne Ross; Presque Isle: Cassidy Carlisle, Addison Clairmont, Reagen Deschene, Neve Guerrette

Field Events – Girls

Fort Fairfield: Eva Callioras; Houlton/GHCA: Jayden Swimm; MSSM: Cecilia Corey; Presque Isle: Taylor Doyen

Track and Field – Girls

Fort Kent: Nancy Martin, Lilly Oliver, Amarli Weaver; Houlton/GHCA: Ariana Ardell; Presque Isle: Jayden Harvell, Anna Jandreau

Howard Lello 2022 Track Champion Award: Teanne Ewings, Houlton/GHCA

Tennis Singles – Boys

Caribou: Abe Bouchard; Fort Kent: Collin Bennett; Madawaska: Sam Lausier; Presque Isle: Landon Thompson; Van Buren/Wisdom: Jordan Clavette, Xavier Deschaine

Tennis Doubles – Boys

Fort Kent: Quinn Michaud and Connor Voisine; Madawaska: Ian Beaulieu and Carsen Cyr; Presque Isle: Jack Buck and Ben Flannery; Van Buren/Wisdom: Mikail Deschaine and Blake Martin

Tennis Singles – Girls

Caribou: Ashlyn Bouchard; Fort Kent: Anah Albert; Madawaska; Hannah Blanchette; Presque Isle: Madison Hedrich; Van Buren/Wisdom: Kylie Laplante

Tennis Doubles – Girls

Caribou: Naomi Cote and Emmie McIntyre; Fort Kent: Logan Stedt and Shelby Theriault; Houlton/GHCA: Cindy Hannigan and Mariah Peterson; Presque Isle: Rossalyn Buck and Isabella Keegan

