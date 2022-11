Aroostook League All Stars announced

PRESQUE ISLE, Maine (WAGM) - The Aroostook League has announced the student-athletes who were voted to the fall Aroostook League All Star teams.

Aroostook League

2022 Fall All-Aroostook

Boys Class B/C Soccer

Caribou: Damarion Gagnon, Henry Hebert, Sam Hebert, Jude Shea; Fort Kent: Ethan Daigle, Will Roy, Kaden Theriault; Houlton: Cody Johnston, Adrian Norton; Presque Isle: Malachi Cummings, Jack Hallett, Michael Langley, Jenson Sargent, Isaac Staples

Boys Class D Soccer

Ashland: Will St. Peter; Central Aroostook: John Coffin, Brighton Kingsbury; Easton: Chase Flewelling, Owen Sweeney; Fort Fairfield: Cayden Ala, Joel Cormier, Micah Daigle, Graedon King ; Hodgdon: Drew Duttweiler, Osin Gardiner; Katahdin: Kyle McNally, Grady Ritchie; Madawaska: Ian Beaulieu, Carsen Cyr, Brady Gagnon, Geoffrey Lavoie, Nick Poitras; MSSM: Bao Bao, Quinn Smith, Anthony Jordan; Southern Aroostook: Brennan Burpee, Buddy Porter,; Washburn: Kaiden Rosi-Carney, Christopher Tardie; Wisdom/Van Buren: Kaden Daigle, Noah Martin, Camden Pelletier

Girls Class B/C Soccer

Caribou: Brianna Levesque; Fort Kent: Julia Cyr, Larissa Daigle, Hannah Lovely, Mia Voisine; Houlton: Natalie DeLuca, Maddie Marino; Presque Isle: McKayla Guerrette, Olivia Kohlbacher, Taylor Marston, Sidney Tawfall

Girls Class D Soccer

Ashland: Darby Clark, Abby Doughty, Kayla McLean; Central Aroostook: Emma Giberson, Abby Haines, Izabel Pryor; East Grand: Erica Davis, Jayden Williams; Easton: Madison Bridges, Jenna Cochran; Fort Fairfield: Kassidy Gorneault, Jayde McKinney; Hodgdon: Gracie Little, Meghan Peters, Madison Smith; Katahdin: Hunter Hartsgrove, Shelby Libby; Madawaska/Van Buren: Peyton Cyr, Taylor Pelletier, Payton Pelletier; MSSM: Aubrey Ainsworth, Rianna Mattox; Southern Aroostook: Madison Russell, Cami Shields; Washburn: Madelyn Johnston, Hannah Scott; Wisdom/Van Buren: Abbie Lerman, Olivia Ouellette, Lilly Roy

Boys Cross Country

Caribou: George Ferland, Scott Stubbs, Ephraim Willey; Ft. Kent: Aiden Reardon Houlton/GHCA: James Brady; MSSM: Griffin Duigan, Morris McCall, Jack Tetrault; Washburn: Kaiden Rosi-Carney, Roegan Rosi-Carney, Christopher Tardie

Girls Cross Country

Caribou: Kayley Bell, Maggie Bell; Fort Kent: Annabelle Reardon, Rowan Tanguay; Houlton/GHCA: Teanne Ewings, Joelle Hanscom, Natalie Johnson, McKenna Phillips, Andrea Ross, Leann Ross; Presque Isle: Anna Jandreau

Golf

Ashland: Ellie Calhoun; Caribou: Matt Pellietier; Central Aroostook: Wyatt Allen, Abram McCrum, Dayton Taylor; Fort Fairfield: Cayden Ala, Michael Bruce, Graedon King; Fort Kent: Ian Beaulieau, Cameron Derosier, Sam Dufrense, Kayden Theriault; Hodgdon: David Tuttle; Houlton: Madalyn Quirk; Madawaska: Cameron Derosier, Sam Dufresne; Presque Isle: Gavin Dunleavy, Owen MacKinnon, Grant Stubbs

