Aroostook League Announces Spring All-Aroostook Selections For 2023

PRESQUE ISLE, Maine (WAGM) - The Aroostook League is once again recognizing outstanding student athletes through their spring sports awards.

Aroostook League

2023 Spring All-Aroostook

Class B/C Baseball

Caribou: Braydon Brecia, Grif McNeal, Jaden Picard;

Fort Kent: Kaden Theriault, Ethan Raymond, Keegan Cyr;

Houlton/GHCA: Thaden Gentle, Bronson Hanning, Cody Johnston, ,Mark Thibodeau;

Presque Isle: Ben Beaulieu, Evan Chapman, Michael Langley, Breygan Mahan

Class D Baseball

Ashland: Hunter Cunningham, Inyas Janoch;

Central Aroostook: Jonathan McDonald;

Fort Fairfield: Caden Ala, Graedon King-Rosado;

Hodgdon: Drew Duttweiler, Oisin Gardiner,;

Katahdin: Jeffrey Martin, Joshua Martin, Wes Pipes;

Madawaska: Ian Beaulieu, Chris Boucher, Carsen Cyr;

Southern Aroostook: AJ Lewis, Camden Porter;

Washburn/Easton: Derek Cruz, Blake King;

Wisdom: Michael Roach

Class B/C Softball

Caribou: Emma Butler, Jillian Zeigler;

Fort Kent: Larissa Daigle, Genevieve Naranja, Victoria Siering;

Houlton/GHCA: Amelia Callnan, Gabby Gentle, Maddie Marino, Emma Swallow, Cali Sylvia, Drew Warman;

Presque Isle: Georganna Curtis, Morgan House, Abby Johnston, Astra Laughton, Olivia Locke, Lexi Morningstar, Emily Straetz

Class D Softball

Ashland: Michaela Carney, Abby Doughty, Kayla MacLean,;

Central Aroostook: Lily Clair;

Hodgdon: Marissa Dow, Aleyah Matheson, Sadie Thompson;

Katahdin: Hunter Hartsgrove, Mickenzie Landry;

Southern Aroostook: Callie Russell, Madison Russell, Cammi Shields;

Wisdom/Madawaska: Abbie Lerman, Olivia Ouellette, Taylor Pelletier, Lilly Roy,

Track Events – Boys

Caribou: James Cherrier, Damarion Gagnon, Kyle Labreck, Harrison Landes, Andrew Ring, Ephram Willey;

Houlton/GHCA: Landon Laferriere;

MSSM: Griffin Duigan, Morris McCall;

Presque Isle: Brent Greenlaw, Josh Keiser,

Field Events – Boys

Caribou: Bobby Caron, Liam Dee, Konnor Huckins, Mason St. Peter;

Fort Fairfield: Brent Senal; Fort Kent: Gilson Ouellette;

Houlton/GHCA: James Brady, Gavin Wright;

MSSM: Owen Dulac, Mathew Herrick, Quinn Smith;

Presque Isle: Eli Mosher

Track and Field Events – Boys

Caribou: Edward Cooley, Evan Durepo, George Ferland;

Fort Fairfield: Micah Daigle;

MSSM: Nickolias Theriault;

Presque Isle: Malachi Cummings, Jack Lamoreau;

Washburn: Christopher Tardie;

Emery Plourde 2023 Track Champion Award: Malachi Cummings PIHS

Track Events – Girls

Houlton/GHCA: Teanne Ewings, Natalie Johnson, Andrea Ross, Leanne Ross;

Presque Isle: Jayden Harvel

Field Events–Girls

Caribou: Carly Morrow; Fort Kent: Rachel Wilson;

Presque Isle: Addison Hafford, Taylor Marston;

Washburn: Madison Elliott

Track and Field – Girls

Caribou: Madelynn Morrow; Fort Fairfield: Skyler Oakes,

Fort Kent: Emlyn Nadeau, Amari Weaver;

Houlton/GHCA: Ariana Ardell;

Presque Isle: Cassidy Carlisle, Adddison Clairmont, McKayla Guerrette, Anna Jandreau, Keira Tompkins,

Howard Lello 2023 Track Champion Award: Teanne Ewings, Houlton/GHCA

Tennis Singles – Boys

Caribou: Sam Hebert;

Fort Kent: Nathan Voisine;

Madawaska: Sam Lausier;

Presque Isle: Isaac Staples;

Van Buren/Wisdom: Xavier Deschaine

Tennis Doubles – Boys

Caribou: Ben Bouchard and Landyn Walderman;

Madawaska: Ian Beaulieu and Geoffrey Lavoie;

Presque Isle: Alex Duprey and Jack Hallett;

Van Buren/Wisdom: Noah Martin and Dawsyn Searles

Tennis Singles – Girls

Caribou: Ashlyn Bouchard;

Fort Kent: Anah Albert, Julia Cyr;

Houlton/GHCA: Sofia Lorom;

Madawaska: Hannah Blanchette;

Van Buren/Wisdom: Mallory Beaulieu

Tennis Doubles – Girls

Caribou: Joslyn Griffeth and Madison Thibault;

Fort Kent: Madison Philbrook and Mia Voisine;

Houlton/GHCA: Mariah Peterson and Cindy Hannigan

