Maine Soccer Coaches Association names Regional All Stars

PRESQUE ISLE, Maine (WAGM) -The Maine Soccer Coaches Association has named Regional All Stars. The Seniors on the team are able to compete in a Senior Bowl Game on November 12th at Thomas College in Waterville. The All Stars will be recognized at a banquet in December in Bangor. Girls

Here are the complete list of Regional All Stars

Girls Northern Maine Class A Regional All-Star TeamBangor: Teagan Atherley M Jr, Clara Oldenburg F So, Amelia Quinn B Sr; Brunswick: Madeline Chaput B Sr, Alexis Morin F Jr, Molly Tefft M So; Camden Hills: Britta Denny M Jr, Amelia Johnson B Sr, Rose Tohanczyn B Jr; Hampden Academy: Destiny Mooers F Sr; Messalonskee: Emma Parsons M Sr; Mt. Ararat: Julianna Allen F So, Islah Godo M Jr, Elena Willis F Jr; Mt. Blue: Natalee Orr F Jr; Oxford Hills: Maddy Herrick K Jr

Northern Maine Class B Regional All-Star TeamBelfast: Stella McCarthy M Fr; Ellsworth: Elizabeth Boles F So; Miah Coffin M Jr; Hermon: Brooke Gallop M Jr, Natalie Tardie F So; John Bapst: Claire Gaetani F Jr; Gardiner: Taylor Takatsu K Sr; Medomak Valley: Scarlet Flint F So, Haley Puchalski B Sr; Oceanside: Ava Philbrook M Sr; Old Town: Danica Brown K Sr, Allyson Caron B Jr; Presque Isle: Makayla Guerrette B So, Olivia Locke M Jr; Waterville: Mara Von Oesen F Sr, Sadie Williams M Jr; Winslow: Kyri Meak M Jr

Northern Maine Class C Regional All-Star TeamBucksport: Samantha Cyr B Sr, Natasha Monreal F Sr, Jetta Shook K Jr; Central: Mary Allen F So, Emma Byers B Jr, Makenzie Rushlow M Sr; Fort Kent: Julia Cyr M Sr, Allie Fournier B So, Hannah Lovley F Sr, Shelby Theriault B Sr; Houlton/Gr Houlton: Gabby Gentle M Sr, Mylee Sylvia F So; Maine Central Institute: Skyla Dean B Sr, Heather Nelson B Sr, Olivia Varney F Sr; Mattanawcook: Megan House F So; Orono: Anna Molloy M Sr

Northern Maine Class D Regional All-Star TeamAshland: Layla Burby F So, Michaela Carney K Sr, Emma Doughty B So, Maggie Landeen M Sr; Central Aroostook: Abbie Haines F Sr, Izabel Pryor M Sr; Fort Fairfield: Brianna Osterblom M Jr; Penobscot Valley: Lila Cummings M So, Allie LeBlanc B Jr, Rylee Moulton F So, Mia Neal M Sr; Southern Aroostook: Cami Shields F Sr; Wisdom/VanBuren: Kamryn Clavette F Jr, Ava Lerman M So, Lilly Roy M Sr, Colleen Thamsen K Sr

Northern Maine Class 8 Person Regional All-Star TeamKatahdin: Hunter Hartsgrove F Sr; Lee Academy: Aubrey Gifford M Sr, Stella Martin B Fr, Harmony Vermazani K Sr; Penquis Valley: Violet Chai F Fr, Addison Conklin F Sr, Rylee Heal B Jr; Piscataquis: Bella Buehne B So, Brookelynn Hunt F So, Hope Hunt M So; Schenck/Stearns: Harlee Sprague F So; Shead: Shaylynn Fenderson F Fr

Southern Maine Class A Regional All-Star TeamDeering: Elsa Freeman M Jr; Falmouth: Mallory Kerr B Sr; Gorham: Ashley Connolly F Jr, Bailey Hatch B Jr; Marshwood: Lilli Hammond F Sr; Portland: Annaliese Collin M Jr; Sanford: Sophie Olivo K So, Hailey Tarbox F Sr; Scarborough: Lana Djuranovic M Sr, Avery Pettingill B Sr, Natalie Ryan B Sr; Thornton Academy: Charlotte Belanger M Jr, Hadley Stoddard F Sr, Quincy Thibault F Jr; Windham: Stella Jarvais M Jr

Southern Maine Class B Regional All-Star TeamCape Elizabeth: Evelyn Agrodnia M Sr, Campbell Duryee F Jr, Noelle Mallory F So; Freeport: Taryn Curry M Sr; Greely: Kylie Crocker B Sr, Abby Lennox F Jr, Shaylee O’Grady M Sr; Lake Region: Abigail Lavoie B Sr; Lincoln Academy: Zofie Day M Jr; Morse: Edie McKay M Sr; Wells: Grace Badger M Sr; Yarmouth: Kadin Davoren B Sr, Taylor Oranellas M Jr, Aine Powers F Sr, Regan Sullivan K Sr; York: Scarlett Ring M So

Southern Maine Class C Regional All-Star TeamHall-Dale: Aubrey Gilbert K Sr, Hayden Madore M Sr, Zoe Soule B Sr, Addison Tinkham M Jr; Maranacook: Phoebe Bell F So, Cooper Davis B Fr, Natalie Mohlar F Sr; Mt. Abram: Karsyn Rolbecki B Sr; Mountain Valley: Brooke Bennett B Sr; North Yarmouth Academy: Graca Bila M Sr, Ella Giguere B Jr, Emily Robbins M Jr; Traip Academy: Keira Alessi F Jr; Waynflete: Morgan Earls F Sr, Lucy Hart M Sr, Jojo Moriba B Sr

Southern Maine Class D Regional All-Star TeamBuckfield: Brittany Carrier F Jr, Kai Trenoweth M Jr; Old Orchard Beach: Sarah Davis B Sr, Tessa Ferguson F Jr, Alaynah LeBlond M Sr; Richmond: Ella Briand F Fr, Breonna Dufresne M Jr, Isabelle Stewart B Sr, Lila Viselli M Sr; St. Dominic Academy: Gabby Allen F Jr, Anna Geyer-Shaheen B Sr, Avery Gravel M Sr, Anna Theriault K Jr; Temple Academy: Quinn Crommett B Sr, Dixie Szabo F Jr

Southern Maine Class 8 Person Regional All-Star TeamCarrabec: Riley Crocker B Sr, Leah Price F Fr; Greenville: Alayna McMahon M Jr, Lakely St. Jean B Jr; Madison: Raegan Cowan F Jr, Pine Tree Academy: Madelyn Verrill M Jr: Rangeley Lakes: Breezy Quimby F Sr, Lily Shaffer B Sr; Searsport: Lily Nadeau F Sr, Meta Wiseman M Jr; Valley: Kara Bigelow K Sr, Tatianna Sproul M Fr; Vinalhaven: Hannah White M Sr; Wiscasset: Jordan Chamness B Sr

Boys

Northern Maine Class A Regional All-Star TeamBangor: Kristian Kendall B Jr; Brewer: Braden Carr F Sr, Grady Vanidestine K Sr; Brunswick: Junior Beyoko F Jr, Abram Keleher B Sr; Camden Hills: Cam Brown F Sr, Charlie Pons F Jr; Edward Little: Abdihakim Daud F Sr, Eli St. Laurent B Sr; Lewiston: Jacinto Mavingo F Sr, Mechi Mbele M Jr, Abdishakur Nur B Sr; Mt. Ararat: Ethan Berry B Jr, Ethan Palmer M Sr, Keegan Rowe B Sr; Mt. Blue: Levi Bogar B Sr

Northern Maine Class B Regional All-Star TeamCaribou: Sam Hebert F Sr; Ellsworth: Cruz Coffin M Sr, Owen Frank M Sr, Kal Laslie M Jr; Erskine Academy: Holden McKinney M Sr; Gardiner: Connor Fairservice K Sr, Alex Taylor F Jr; John Bapst: Oscar Martinez M Jr; Medomak Valley: Mohamedi Ngido F Jr, Zan Nguyen M Sr; Mount Desert Island: Miles Burr B Sr; Oceanside: Harrison Garcia K Sr; Presque Isle: Jack Buck B Sr; Winslow: Tyler Nadeau B Sr, Joey Richards M Sr

Northern Maine Class C Regional All-Star TeamBucksport: Evan Donnell F Sr, Jason Terrill M Jr; Central: Jakson Pollock F Jr; Fort Kent: Max Bois B Sr, Ethan Daigle M Sr, Drew Deschaine K Sr, Kaden Theriault F Sr; Foxcroft Academy: Pau Argiliga F Sr; George Stevens Academy: Aubrey King B Jr, Reed Pambianco M Jr; Maine Central Institute: Cole Allen K Sr; Mattanawcook Academy: Drew Libby B Jr; Mount View: Noah Hurd F Sr; Orono: Dominik Ondo B Sr, Jay Tweedie M Jr; Washington Academy: Unai Reino M Sr, Coleton Whitney F Sr

Northern Maine Class D Regional All-Star TeamAshland: Inyas Janoch M Sr; Bangor Christian: Luke Gorczok F Jr, Conrad Straubel B Sr; Easton: Augustus Bonner B Sr, Chase Flewelling B Jr, Owen Sweeney M Sr; Fort Fairfield: Cayden Ala M So, Joel Cormier M Sr, Micah Daigle B Sr; Jonesport-Beals: Breven Kenney F Sr; Narraguagus: Floriberto Paredes F So; Madawaska: Chris Boucher K Sr, Nick Poitras F Sr, Sam Thibeault B Jr; Penobscot Valley: Kaden Loring B Sr, Mason Shute F Jr; Piscataquis: Brady Gaw F So; Washburn: Roegen Rosi-Carney F Sr

Northern Maine Class 8 Person Regional All-Star TeamDexter: Brenden Berg F Jr; Schenck/Stearns: Caleb DeSantis B Sr, Connor Kelly B Sr, Mason McDunnah F Sr, Gabriel Whitehouse F Sr; Southern Aroostook: Trafton Russell M Jr; Van Buren: Dawson Searles K Sr; Wisdom: Jack Desjardins B Sr; Dawson Gagnon M Sr, Camden Pelletier F Jr, Landon Picard B Jr

Southern Maine Class A Regional All-Star TeamBiddeford: Zeus Rankin M Jr; Bonny Eagle: Luke Drinkwater M Sr; Cheverus: Shane McGrath M Sr; Deering: Alberto Lucas-Bayata B Jr, Chandrel Mangele-Laza F Sr; Gorham: Ethan Homa K Sr, Jack Luciano F Sr; Portland: Martin Kalala M Sr, Baptista Muanda M So; Scarborough: Kilson Joao F Sr; Westbrook: Hamza Nabi B Sr, Windham: Luke Cunniffe M Jr, Connor LeClerc B Sr, Nick Marion F Sr

Southern Maine Class B Regional All-Star TeamCape Elizabeth: Sam Cochran M Sr, Rory O’Grady M Sr; Freeport: Garrett Ritcheson F Sr; Fryeburg Academy: Nivaldo Lucarto F Jr; Greely: Aaron Park M Sr, Mason Rodgers B Jr; Lincoln Academy: Cassey Duncan F Sr; Morse: Connor Campbell B Jr, Christian Hallowell M So, Waylon Rhorer K Jr; Poland: Sam Paladino K Sr; Yarmouth: Justin Dawes B Sr, Jon Fulton B Sr, Adam McLaughlin M Sr; York: Lukas Bouchard K Jr, Nick Hoy F Sr, Connor Roberge M Sr

Southern Maine Class C Regional All-Star TeamHall-Dale: Keegan Cary M Jr; Maranacook: Mitch Maceda B Jr; Mt. Abram: Sam Crockerman F Sr, Payton Mitchell M Sr, Ash Rollins B Jr, Morgan Thibodeau M Sr; Mountain Valley: Brody Jamison B Sr; Sacopee Valley: Jack Morrissey B Sr; Traip Academy: Quinn Alessi F Sr, Ivan Blanco F Sr, Makili Matty M Jr; Waynflete: Nico Kirby K Sr, Jacob Woodman M Sr; Winthrop: Jaxson August K Jr

Southern Maine Class D Regional All-Star TeamBuckfield: Brayden Jack M Sr, Justin Lucas F Sr; Chop Point: Nate Sullivan K Sr, Simon Wilkinson F Sr; Monmouth Academy: Luke Harmon B Sr, Kyle Pulleschi M Sr, Brandon Smith F Sr; Pine Tree Academy: Andres Avendano M Sr, Miguel Matos F So; Richmond: Wyatt Cassidy B Sr, Zander Steele M Jr, Hunter Mason F Sr; St. Dominic Academy: Riley Daigle K So, Timothee Ouellette B Sr; Temple Academy: Tony Isgro B Sr, Gabe Young M Jr

Southern Maine Class 8 Person Regional All-Star TeamCarrabec: Zack Crawford M Jr, Lucas Licneire M Sr; Greenville: Liam Mason M Jr, Ethan Pratt B Sr; Rangeley Lakes: Tucker Beaulieu F Sr, Parker Smith F Jr, Anthony Whittier F Jr; Searsport: Isaac Traves K Fr, Valley: Harry Louis F So, Collin Nichols F So, Ryon West M Sr

