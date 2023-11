PVC announces All Conference and All Academic Soccer award winners.

PRESQUE ISLE, Maine (WAGM) - The Penobscot Valley Conference is recognizing soccer players for their success on the field and in the classroom.

Here are the award winners.

PVC Girls Soccer Class B All-Conference First Team: Hermon: Natalie Tardie, Madison Stewart & Brooke Gallop, Ellsworth: Elizabeth Boles & Mia Coffin, John Bapst: Claire Gaetani & Jaquie Pangburn, Caribou: Madelynn Morrow, Presque Isle: Astra Laughton, Old Town: Sage Evans & Rhiannon Bousquet, Second Team: Old Town: Danica Brown, Allyson Caron & Karina Dumond, Ellsworth: Addison Atherson, Megan Jordan & Liera Springer, Hermon: Bella Bowden, John Bapst: Aubrey Hanscom, Presque Isle: McKayla Guerrette, Olivia Locke & Jayden Harvell, Player of the Year: Natalie Tardie, Hermon, Coach of the Year: Eric Terrill, Ellsworth, PVC Champion: Ellsworth High School.

PVC Boys Soccer Class B All-Conference First Team: Ellsworth: Cruz Coffin, Kal Laslie, Owen Frank & Kyle Kenney, Caribou: Sam Hebert, John Bapst: Ethan Marquis, Oscar Martinez & Jose Codacci-Pierallini, Old Town: Grayson Thibeault, MDI: Miles Burr, Presque Isle: Jack Buck, Second Team: Presque Isle: Samuel Donohue, Jenson Sargent & Issac Staples, MDI: Corin Baker, John Bapst: Dylan Bouchard & Connor Messervery, Caribou: Dylan Bouchard, Owen Corrigan & Damarion Gagnon, Ellsworth: Miles Palmer, Hermon: Leo Fereghetti, Co-Player of the Year: Cruz Coffin, Ellsworth & Sam Herbert, Caribou, Coach of the Year: Jason Pangburn, John Bapst, PVC Champion: John Bapst Memorial High School.

PVC Boys Soccer Class C All-Conference First Team: Foxcroft Academy: Pau Argilaga & Fernando Gil Ortiz, Bucksport: Evan Donnell, GSA: Fred Coit, Reed Pambianco & Haven Smith, Central: Jackson Pollock, Orono: Jay Tweedie & Dominik Ondo, Washington Academy: Coleton Whitney & Unai Reio, Second Team: GSA: Aubrey King, Foxcroft Academy: Peyton Wellman & Javier Sansone, Sumner: Alex Figueroa-Flored & Ian Gatcomb, Bucksport: Jason Terrill & Trent Goss, Washington Academy: Zaedyn Philpot, Calais: Jeremy Turner, Houlton: Konnor Lynds, Mattanawcook Academy: Carter Noble, Honorable Mention: Central: Jacoby Buzzard, Nicholas Masters & Nathan Cox, Foxcroft Academy: Ashton Ade, Bucksport: Diego Harvey, Mattanawcook Academy: Drew Libby, Player of the Year: Pau Argilaga, Foxcroft Academy, Coach of the Year: Mark Hunndhammer, GSA.

PVC Girls Soccer Class C & D All-Conference First Team: PVHS: Lila Cummings & Rylee Moulton, Bucksport: Natasha Monreal & Jetta Shook, Central: Mary Allen & Kenzie Rushlow, Houlton: Mylee Sylvia,Orono: Anna Molloy,Mattanawcook Academy: Megan House,Foxcroft Academy: Samantha Ossen Fort, Dexter: Abby Corson, Second Team: Houlton: Gabby Gentle, Bucksport: Addison Goss & Sammy Cyr, Dexter: Cally Gudroe & Hannah Dean,Orono: Adella Mabee,Sumner: Brooklyn Newenham,Mattanawcook Academy: Juliana Cloukey, PVHS: Mia Neal, Woodland: Natalie Harriman, Bangor Christian: Grace Lewis, Third Team: Foxcroft Academy: Alexia Poire & Jasmine Hall, Bangor Christian: Sarah Brown, Central: Emma Byers & Kacey Tyrrell, Washington Academy: Ayla Zanoni,& Emerson Morrison, GSA: Mya Shildroth & Maddie Damon, Houlton: Ella McCarthy, PVHS: Allie LeBlanc, Honorable Mention: Bucksport: Ashley Cyr, Sumner: Abby Billings, Houlton: Emma McCarthy, Washington Academy: Meadow Rohde & Misty Look,Woodland: Karleigh Smith,Calais: Kayleigh Scott, Foxcroft Academy: Amara Perfect,Player of the Year: Lila Cummings. PVHS, Coach of the Year: Mike Garcelon, Bucksport.

PVC Boys Soccer Class D All-Conference First Team: Narraguagus: Floriberto Parades & Kayden Grant, Bangor Christian: Luke Gorczok, Mich Eclstein & Conrad Straubel, Jonesport Beal: Brevan Kenney, Lee Academy: Finn Knowles & Sacha Gourreau, PVHS: Colin Harding, PCHS: Brady Gaw, Penquis: Damion Drake, Second Team: PVHS: Mason Shute, Narraguagus: Gabe Hanscom & Jacob McLaughlin, Machias: Lucas Robicheau, Woodland: Brogan Brown & Jaiden Wormell, Penquis: Caiden Fowles, Bangor Christian: Copper Lewis, Lee Academy: Jackson Sabattus, Jonesport: Eli Peabody,

PCHS: Scott Chadbourne, Honorable Mention: Joneport: Nathaniel Johnson, Bangor Christian: Colton White, PVHS: Kaden Loring, Player of the Year: Floriberto Parades, Narraguagus, Coach of the Year: Tyler Tenney.

PVC Boys 8-Person Soccer All-Conference First Team: Greenville: Liam Mason, Ocean Turner & Ethan Pratt, Schenck: Mason McDunnah, Gabriel Whitehouse & Caleb DeSantis, Dexter: Brendan Berg, Searsport: Ashton Ellis, Honorable Mention: Greenville: Logan Adrian, Schenck: Brayden Osborne, Co-Player of the Year: Greenville: Liam Mason, Schenck: Mason McDunnah, Coach of the Year: Aarron Hutchins, Schenck.

PVC Girls 8-Person Soccer All-Conference First Team: Penquis: Addison Conklin & Violet Chai, PCHS: Hope Hunt & Brookelynn Hunt, Shead: Shaylynn Fenderson, Lee Academy: Aubrey Gifford,

Greenville: Alayna McMahon, Schenck: Brooklyn McAvot, Honorable Mention: Greenville: Sofia Caiazzo & Lakely St. Jean, Penquis: Brooklyn Decker, Schenck: Harlee Sprague, Searsport: Meta Wiseman & Lily Nadeau, Player of the Year: Addison Conklin, Penquis, Coach of the Year: Chris Downing, Penquis.

PVC Boys & Girls Soccer All Academics: Orono: Dom Ondo, Eli Swartz, Cailan Barton, Mackenzie Hartley, Phoebe Kreutz, Adella Mabee & Kelsey McCrum, PCSS: Scott Chadbourne & Ben Higgins, Caribou: Sam Herbert, Kyle Labreck, Dylan Bouchard, Dexter: Dylan Talbot, Cian Galligan, Aiden Langlais, Cally Gudroe, Hannah Dean, Shelby Dyson, Macey Deering & Mazie Peach, Houlton: Adrian Norton, Terry Valles, Macy Cram, Kaitlyn Kenney, Amelia Callnan, Emma McCarthy & Ella McCarthy, John Bapst: Sam Bay, Jack Derosier, Josh Igwe, Ellis Columber, Soren Peterson, Andrew Faulkingham, Karim Zucconi, Walter Coleman, Tristan Prokop, Finn Oldenburg, Sydney Legasse, Aubrey Hanscom, Anna Drake, Kasey Kimball, Jenna Perkins, Camdyn Chung, Abigail Roggero & Ruby Dwyer,

Hermon: Zac Allen, Cameron Alley, Leo Fereghetti, Jonathan Hinchliff, Malachi MacDonald, Jackson McNally, Eva Benjamin, Izzy Byram, Bella Bowden, Samantha Grover, Nevaeh Kenney, Saige Lang & Ellie Williams, Mattanawcook Academy: Corey Atwood, Ethan Troxell, JayLyn Crosby & Lauren House, Presque Isle: Jenson Sargent, Samuel Donohue, Evan Chapman, Max Grave, Jack Buck, Adelaide Baser, Jorja Maynard & Reagan Deschene, Central: Gavin Palmer, Nicholas Kelley, Mackenzie Rushlow, Kamryn Tyrrell, Lindsey Stevens, Sydney Gray, Kacey Tyrrell & Brynn Clark, Ellsworth: Cruz Coffin, Owen Frank, Miles Palmer, Rowan Tate, Megan Jordan, Kiera Springer & Bianca Gilmore, Foxcroft Academy: Ashton Ade, Marceli Cerak, Olivia Gage & Amara Perfect, Bucksport: Evan Donnell, Braden Gray, Glenn Keene, Rance LaPlant, Max McSharry, Naomi Bragg, Isabella Brown, Nettie Fox, Kaylee Hallett, Natasha Monreal, Kieleigh Sands & Mercedes Taungatua, Woodland: Jaiden Wormell & Brooke Smith, PVHS: Colin Dunn, Kaden Loring, Mia Neal, Emerson Lindsay & Aubrey Dionne, Machias: Emma Worcester, MacKenzie Schors, Skyler Tinker & MacKenna Carter, Narraguagus: Gabriel Hanscom, Jacob McLaughlin, Braydon Peabody, Courtney Bagley, Katrina Evanson, Emma Moores, Brisa Ortiz & Liberty White, MDI: Ason Munro, Riley Donahue, Sig Reinholdt, Miles Burr, Kaden Sweet, Daniel Freudig, Elle Yarborough, Aleksandra Hanley & Sophia Murphy, Shead: Audrey Andrews, Dana Mahar, Taylor Farrell, Tamara Socabasin & Aleska Suddy, Schenck: Brody Davis, Caleb DeSantis, Derek Gagnon, Connor Kelly & Gabriel Whitehouse, Jonesport Beals: Brevan Kenney & Remington Page, Old Town: Grayson Thibeault, Benjamin Dickey, Carter Sevigny, Owen Rand, Jackson Lizzotte, Danica Brown, Alexis Degrasse, Makayla Emerson & Saige Evans, Penquis: Damion Drake, Austin Gallant, Hannah Legere, Destiny Sibert & Layla Chai, Deer Isle-Stonington: Owen Staples & Brayden Martin, Washington Academy: Dakota Davis, Coleton Whitney, Caden Schwinn, Claire Deal, Emerson Morris & Chloe Kilton, Greenville: Ethan Pratt, Parker Gallagher, Jayden Boone & Sofia Caiazzo, Bangor Christian: Jalen Reed, Zakery Chadbourne, MJ Whitcomb, Grace Lewis, Kate Linnehan & Abigail Brown,

Calais: Charlie Bitar, Sean Look, Kaden Small, Keegan Trainor, Jeremy Turner, Taylor Carter, Brenna Critchley, Liberty Hodge, Kaitlin Morrell, Bailey OO’Rourke, Shealynn Stevens & Jonna Travis,

GSA: Brady Pert, Haven Smith, Hazel Sheahan & Sophie Landrum, Sumner: Riley Crowley, Jenna Colby, Alana Welch & Clara Christiansen, Lee Academy: Aubrey Gifford & Harmony Vermazani.

PVC Boys & Girls Soccer Spirit of the Game: Bangor Christian: Zak Chadbouren & Meghan Remington, Bucksport: Brice Lindsay & Natasha Monreal, Caribou: Kyle Labreck & Jillian Ziegler, Calais: Charlie Bitar, Central: Casyn Rushlow & Kenzie Rushlow, Dexter: Brenden Berg & Clarie Fogler, Ellsworth: Hollis Grindal & Megan Jordan, Foxcroft Academy: Josh Knapp & Amara Perfect, GSA: Levko Feodorak & Kaiya Loukes,Greenville: Ethan Pratt, Hermon: Zak Allen & Neveah Kenney, Houlton: Konnor Lynds & Macy Cram, John Bapst: Jack Derosier & Aubrey Hanscom, Jonesport Beals: Brevan Kenney, Lee Academy: Jackson Sabattus & Hayden Soucy, Machias: Lucas Robicheau, Mattanawcook Academy: Corey Atwood & Juliana Cloukey, MDI: Riley Donahue & Mia Shaw, Narraguagus: Gabe Hanscom & Liberty White, Old Town: Jackson Lizzotte & Alexis DeGrasse, Orono: Bergen Soderberg & Adella Mabee, PVHS: David Herlihy & Mia Neal, Penquis: Nikolai Galipeau & Rylee Heal, PCHS: Karson Tibbetts & Hope Hunt, Schenck: Derek Gagnon & Rheia Booton, Searsport: Landon Economy, Shead: Issac Sullivan & Audrey Andrews, Presque Isle: Brent Greenlaw & Neve Guerrette, Sumner: Alex Figeuroa & Clara Christiansen, Washington Academy: Zachary Perkins & Emerson Morris, Woodland: Isaiah Nicholas & Rylee Kinney.

