PVC All Conference and Academic Awards for Cross Country

PRESQUE ISLE, Maine (WAGM) - The Penobscot Valley Conference has named the All Conference and Academic Awards for Cross Country.

PVC XC Boys Class B All-Conference: First Team: MDI: Luciian Avila-Gatz, Liam McKernan & Patrick Saltysiak, Ellsworth: Matthew Cormier, John Bapst: Griffin Merrill, Ethan Roach & Henry Milan, Second team: MDI: Chris Cooper & Tryg Soares, Old Town: William Francis, Ellsworth: Noah McGruder & Chris Taylor, John Bapst: Jonathan Ouellette, Caribou: Tewolde & Jacob Violette, Honorable mention: Caribou: Seth Dubay & Harrison Landes, Ellsworth: Felix Markosian & Rowan Tate, John Bapst: Beckham Rand, MDI: Jay Haney& James Goddard, Runner of the year: Liam McKernan, MDI, Coach of the Year: Desiree Sirois, MDI

PVC XC Girls Class B All-Conference: First Team: Caribou: Maggie Bell, MDI: Seneca Haney, Sage Sartin & Amelia VanDongen, Old Town: Lily Heitmann & Lida Kanoti, John Bapst: Carolina Lobe, Second Team: John Bapst: Anna Breus & Elise Ouellette, MDI: Hope Lamoine, Emma Simard & Fiona St. Germain, Hermon: Hannah Lovely, Presque Isle: Taylor York, Honorable Mention: John Bapst: Laura Annis, Natile Haulk & Julia Scarano, Ellsworth: Jayden Bell, Abby Hardison & Livesey Sheehan, Caribou: Gloria Dionne & Anna Hailey, Runner of the Year: Amelia Van Dorgen, MDI, Coach of the Year: Tyler Parsons, John Bapst

PVC XC Girls Class C All-Conference: First Team: Orono: Maya Boyington, Ruth White & Clara White, Houlton/GHCA: Teanne Ewings, Natalie Johnson & Leanne Ross, Sumner: Margaret Reilich-Godino, Second Team: GSA/BHHS: Maia Church & Bailey Townsend, Mattanawcook Academy: Aubrey Gifford, Narraguagus: Alexa Johnson, Houlton/GHCA: Katie McQuarrie, Orono: Tilly Puleo, Bucksport: Roza Parket, Honorable Mention: Orono: Ruby Beane, Sumner: Ada Fisher, Jonesport Beals: Mia Mills, Calais: Bailey Orourke, Mattanawcook Academy: Esther Teasdale-Stinson, Houlton: Dalayna Mincey & Andrea Ross, Runner of the Year: Ruth White, Orono, Coach of the Year: Lin White, Orono

PVC XC Boys Class C All-Conference: First Team: Orono: Ben Arsenault & Owen Beane, Bucksport: Gage Bruns & William Hileman, Sumner: Kaleb Colson & Ren Salisbury, Foxcroft Academy: Runner Jarrett, Second Team: Sumner: Asa Berry, Houlton/GHCA: Brayden Drake & Malachi Witmer, Bucksport: Michael Johnson, GSA/BHHS: David Patnaude, Narraguagus: Lukas Pounder, Honorable Mention: Orono: Andrew Barrett & Camden Browen, Narraguagus: Robert Berry, GSA/BHHS: Thomas Coolidge, Erik Davis & Troy Morrison, Washington Academy: Dakoda Davis, Sumner: Claire Willett, Runner of the Year: Kaleb Colson, Sumner, Coach of the Year: Adam Lord, Sumner, Inspirational Awards: Maddison Lewis, Bangor Christian & Chloe Willigar, Schenck

PVC XC All-Academics: Orono: Ruth White, Maureen Tyne & Zane Roggenbuck, Caribou: Nick Anderson, John Bapst: Ethan Roach, Gywneth Rand & Marie Nemeth, Hermon: Aaron Belanger & Lukas Modrusan, Presque Isle: Julia Bartley, Central: Logan Jackson, Ethan Ladd & Dalia Riveria,

Ellsworth: Rowan Tate, Matt Cormier & Sara Moseley, Foxcroft Academy: Zachary Peirce,

Narraguagus: Blake Lovejoy & Liberty White, MDI: Jay Haney, Feleke Lynch, Liam McKernan & Emma Simard, Schenck: Noah McNeal & Chloe Willigar, Old Town: Zoe Yerxa, Sumner: Asa Berry, Clarie Willett, Ren Salisbury, Ada Fisher & Margaret Reilich Godino, Lee Academy: Aubrey Gifford, GSA: Emmet Watters, Iris Kimball, Kathleen Stephens, June Page & Oceania Black

